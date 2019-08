Comunicado do Business Wire :SBLOCK FOUNDATION PTE. LTD

No dia 21 de agosto, a "S BLOCK Interstellar Quantitative Summit" se reuniu oficialmente em Bangkok, Tailândia

Assistentes de quantificação Interstellar S BLOCK estarão mais tecnologizados

A S BLOCK é uma carteira de tecnologia cross-chain multi-moeda de última geração da Suíça, que é emitida em conjunto com a fundação S BLOCK, Cloud Capital, Top Line, DAF, Stanford Blockchain Research center, MIT Media Lab e Cambridge Financial Alternative Center. Desde o seu lançamento em 15 de junho, ele gera uma receita generosa de 6 a 15% ao mês para seus milhões de usuários.

A quantificação Interstellar é a maior fonte de receita da S BLOCK. A quantificação Interstellar é a realização de trocas de capital oportunas com a equipe de quantificação sob o acordo de contrato de empréstimo Interstellar, de modo a ampliar a escala de capital na velocidade mais rápida e travar as oportunidades de negociação. Além disso, a S Block também aloca seus recursos para 30 empresas de quantificação do mundo, de modo a maximizar lucros e minimizar riscos.

Lançamento do super nó --- MasterNodes, para o compartilhamento real de benefícios

MasterNodes, o super nó da S BLOCK também foi lançado oficialmente na cúpula, com o objetivo de realizar de fato a repartição de benefícios dentro da plataforma.

O mecanismo de consenso POS é mais rápido, mais barato e mais eficiente em termos de consumo de energia, como resultado, mais de 80% dos tipos de tokens estão em execução POS. E o Staking é definitivamente o principal meio de os mineradores ganharem dinheiro e, para isto, estão se reunindo para construir um "pool de minas". O mecanismo de MasterNode é coletar moedas dispersas de usuários e transformá-las em nós de POS da cadeia pública, de modo a compartilhar os lucros entre os contribuintes do pool de mineração.

Locação da Unidade de Processamento de Dados realiza o desempenho do potente serviço da S BLOCK

A Unidade de Processamento de Dados da S BLOCK também foi lançada oficialmente na cúpula. A locação de processador e o compartilhamento de receita compõem o primeiro módulo do projeto relâmpago da S BLOCK, que também desempenha um papel na aceleração da construção da cadeia pública. A S BLOCK, através do projeto relâmpago, construirá um ecossistema único e criará uma nova cadeia pública poderosa de cross-chain. Mais e mais tecnologias de ponta e serviços superiores serão lançados para alcançar o potente desempenho de serviço da S BLOCK!

Além disso, líderes seniores da S BLOCK explicaram, para todos os hóspedes e membros, seu futuro plano e layout ecológico global.

