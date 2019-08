Comunicado do Business Wire :Sumitomo SHI FW

A Sumitomo SHI FW (SFW) anunciou hoje que venceu um contrato da Cheng Loong Corporation (CLC) para fornecer um gerador de vapor de leito fluidizado circulante (LFC) ao seu Chupei Mill em Taiwan. A operação comercial da nova usina de caldeiras de biomassa está prevista para julho de 2021.

A SFW irá projetar e fornecer o gerador de vapor de leito fluidizado circulante (LFC) de 19 MWe e os equipamentos auxiliares para a usina de caldeiras, bem como serviços de consultoria técnica para montagem e colocação em funcionamento. O LFC será projetado para queimar os resíduos das fábricas de papel como combustível primário e o carvão e o lodo da fábrica de papel como combustíveis secundários. Este é o segundo LFC que a SFW fornece à CLC. Em 2012, a Sumitomo Heavy Industries (SHI), como licenciada da SFW, forneceu combustível derivado de pneus e da queima de carvão por usina de caldeiras de biomassa do tipo LFC de 35 MWe ao Houli Mill da CLC.

Tomas Harju-Jeanty, CEO da Sumitomo SHI FW, disse:

"Temos o prazer de ser novamente selecionados pela CLC para fornecer nosso avançado gerador de vapor de LFC para sua fábrica, o que permitirá que a CLC atenda a padrões de emissões ambientais mais rigorosos, ao mesmo tempo que realiza a queima de combustíveis residuais. A solução é uma vantagem tanto para a CLC quanto para o meio ambiente".

A Sumitomo SHI FW(www.shi-fw.com) é líder mundial em tecnologia de geração de vapor e combustão. A empresa vendeu mais de 500 unidades de caldeiras de leito fluidizado circulante (LFC) no mundo todo, fornecendo soluções tecnológicas de alto valor para serviços públicos, geradores de energia independentes e clientes industriais. Sua posição de liderança na combustão de caldeiras do tipo LFC é resultado do seu compromisso no fornecimento de projetos superiores que proporcionam alta eficiência, flexibilidade de combustível e baixas emissões. Suas soluções de energia se expandem para além das tecnologias de leito fluidizado, cobrindo uma gama completa de produtos ambientais, caldeiras de calor residual e uma série de serviços pós-venda.

