Macron: Que brasileiros venham a ter presidente que se comporte à altura do cargo

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta segunda-feira, 26, esperar que os brasileiros "venham a ter um presidente que se comporte à altura" do cargo. A declaração foi dada em entrevista coletiva na cúpula do G7, na cidade francesa de Biarritz, ao lado do presidente do Chile, Sebastián Piñera.



Macron havia sido questionado sobre a reação do presidente Jair Bolsonaro a um comentário em que um seguidor da sua página no Facebook, ao lado de fotos dos chefes de Estado com suas respectivas primeiras-damas, questionou: "Entende agora por que Macron persegue Bolsonaro?" O perfil oficial do mandatário brasileiro respondeu "Não humilha cara (sic)".



"É triste. É triste. Mas é triste, antes de mais nada, para os brasileiros. Penso que as mulheres brasileiras devem ter vergonha de ouvir isso do próprio presidente", afirmou o francês.