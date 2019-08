Pela 1ª vez, mulheres poderão ir a estádio em Teerã para ver jogo de futebol

As mulheres poderão ir ao estádio Azadi, em Teerã, no dia 10 de outubro, para assistir à partida entre Irã e Camboja pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O anúncio foi feito no domingo, 25, pelo vice-ministro para temas jurídicos e provinciais do Ministério do Esporte, Jamshid Taghizadeh.



"Pela primeira vez, as mulheres poderão ver uma partida oficial da seleção de futebol (do Irã em um estádio)", ressaltou ele, segundo a agência de notícias iraniana Irna. Taghizadeh argumentou que "não existe uma proibição legal" para a presença das mulheres nos estádios no Irã e os dirigentes locais estão no processo de preparação das infraestruturas para a presença das mulheres. Com agências internacionais)





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.