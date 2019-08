Presidente do Irã defende opção diplomática após críticas da ala dura do regime

O presidente do Irã, Hassan Rohani, defendeu nesta segunda-feira a opção do diálogo para resolver a crise a respeito do programa nuclear do país, em resposta às críticas da ala dura do regime após a visita surpresa à França no domingo de seu ministro das Relações Exteriores, Mohamad Javad Zarif.

"Acredito que devemos usar todos os instrumentos para servir os interesses nacionais", afirmou Rohani, em um discurso exibido ao vivo pela televisão estatal.

"Se eu sei que vou a uma reunião que pode levar à prosperidade do meu país e resolver os problemas da população, não hesito nem por um instante", completou.

O governo iraniano enfrenta muitas críticas após a visita de Zarif, que foi convidado no domingo pelo presidente francês, Emmanuel Macron, a Biarritz, onde acontece a reunião de cúpula do G7.

Zarif se reuniu com Macron e com seu colega francês, Jean-Yves Le Drian, assim como com representantes da Alemanha e do Reino Unido, os outros dois países europeus que assinaram o acordo sobre o programa nuclear iraniano em 2015.

O governo dos Estados Unidos, outro país signatário, se retirou do unilateralmente do acordo no ano passado. O presidente Donald Trump adotou uma política de pressão máxima sobre Teerã, que respondeu com o reinício de algumas atividades nucleares.

Nesta segunda-feira, o jornal ultraconservador Kayhan chamou de "infeliz" a viagem do ministro à França, por considera que envia uma "mensagem de fragilidade e desespero".

O jornal reformista Etemad, porém, classificou a visita de Zarif como o "momento mais promissor" desde a retirada unilateral, há 15 meses, de Washington do acordo nuclear.

"Dados os esforços mobilizados por Macron nos últimos meses, esperamos que as respostas de Trump às ideias de Macron tenham sido a principal razão do deslocamento de Zarif a Biarritz", escreveu o jornal.