Trump anuncia início em breve de negociações comerciais com a China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira que seu país retomará em breve as negociações comerciais com a China, com qual mantém uma guerra comercial que se intensificou nos últimos dias.

"A China nos ligou ontem à noite. (...) Nos falaram 'vamos retornar à mesa de negociações', então vamos voltar", disse Trump à imprensa na reunião de cúpula do G7 em Biarritz (sudoeste da França).

"Vamos retomar as negociações muito em breve. Acredito que alcançaremos um acordo", disse o republicano.

"Recebemos duas ligações, duas ótimas ligações", completou Trump.

"Querem um acordo", disse o presidente americano, que elogiou o colega chinês, Xi Jinping. "É um grande líder (....) Entende como as coisas funcionam".

A guerra comercial entre as duas maiores potências econômicas do planeta aumentou na sexta-feira, depois que a China anunciou um amento das tarifas sobre os produtos americanos, que representam 75 bilhões de dólares em importações por ano.

Washington respondeu com o anúncio de novas tarifas sobre os produtos chineses, que devem entra em vigor em setembro e dezembro.

A escalada na guerra comercial China-EUA preocupa as outras potências mundiais, inquietas com as ameaças de recessão na Europa e nos Estados Unidos.