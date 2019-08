Trump acena acordo com o Reino Unido

Donald Trump e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson estão dispostos a fazer uma negociação ampla entre os dois países (foto: Erin Scheff/AFP)



Biarritz, França – Durante um café na manhã de ontem em Biarritz, na França, onde está ocorrendo o encontro do G7, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e disse que ele é o “homem certo” para concluir o Brexit, prometendo-lhe um “grande acordo comercial” assim que Londres deixar a União Europeia (UE). Com um caloroso abraço, Boris Johnson também afirmou que os dois países concluirão um “fantástico acordo comercial uma vez que os obstáculos sejam removidos”.

Johnson disse que as negociações comerciais com os EUA seriam difíceis, mas que havia grandes oportunidades para as empresas britânicas no mercado americano. “Vamos fazer um acordo comercial muito grande, maior do que já tivemos com o Reino Unido”, afirmou Trump.

Desde a abertura da cúpula do G7 no sábado, Trump pareceu otimista. “Nós tivemos reuniões muito boas, os líderes se entendem muito bem”, tuitou ontem. No entanto, ele descartou qualquer recuo na guerra comercial com a China e negou qualquer mensagem comum dos sete países ao Irã. O presidente americano chegou a dar a impressão de ter dúvidas sobre a disputa com Pequim, que assusta seus parceiros, preocupados com o impacto no crescimento global. “Sua resposta foi muito mal interpretada”, disse posteriormente sua porta-voz Stephanie Grisham. O presidente Trump “lamenta apenas não ter aumentado ainda mais as tarifas”, disse ironicamente.

Trump declarou ontem que a guerra comercial com a China não causa tensão na cúpula do G7, apesar das preocupações expressas por vários outros líderes. O presidente dos Estados Unidos também afirmou que não pretende tomar outras medidas contra Pequim neste momento.

“Acho que eles respeitam a guerra comercial. Ela deveria acontecer”, disse Trump. Muitos líderes expressaram preocupações sobre o impacto negativo desse conflito comercial sobre a economia global e os mercados. Os mercados financeiros caíram após o anúncio de taxas adicionais americanas sobre um total de US$ 550 bilhões em importações chinesas, em resposta a um novo aumento das tarifas chinesa.





RETORNO DA RÚSSIA Os sete líderes do G7 concordaram ontem em “fortalecer o diálogo e a coordenação” na atual crise com a Rússia, mas disseram que é muito cedo para reintegrar o país ao G8, segundo uma fonte diplomática. A Rússia foi excluída do G8 em 2014 após a invasão da Crimeia. Mas Donald Trump é bastante favorável ao seu retorno, ao contrário de seus pares.

Macron, Trump e Johnson também debateram ontem com Angela Merkel, Shinzo Abe, Giuseppe Conte e Justin Trudeau sobre o estado da economia global, que mostra sinais preocupantes na Alemanha, China e Estados Unidos, e maneiras de relançar seu crescimento.

Algumas dezenas de quilômetros do local onde os líderes se reúnem, os opositores do G7 não pretendem descansar depois de realizar uma contra-cúpula e uma manifestação no final da semana. Centenas de manifestantes participaram ontem em Bayonne de uma “marcha dos retratos” de Emmanuel Macron, chamando-o de “presidente das repúblicas poluidoras”.

Enquanto isso, lideradas por Brigitte Macron, as “primeiras-damas”, incluindo Melania Trump, foram descobrir o País Basco, especialmente o vilarejo de Espelette, famoso por sua pimenta.





CONSENSO COM O JAPÃO O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou ontem a conclusão de um acordo comercial “de princípio” entre os Estados Unidos e o Japão, na esperança de que o texto possa ser formalmente rubricado na Assembleia Geral da ONU em setembro. É um acordo “muito grande”, cobrindo os setores da agricultura e e-commerce, disse o presidente americano à imprensa durante um encontro com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

“Conseguimos encontrar um consenso” depois de “intensas negociações”, confirmou Abe. “Mas ainda temos um pouco de trabalho para finalizar a formulação do acordo”, acrescentou. Donald Trump e Shinzo Abe têm boas relações. Mas o presidente americano já criticou várias vezes “o enorme desequilíbrio comercial bilateral” em benefício do Japão e pediu relações “mais justas”.





Tóquio e Washington haviam concordado, no final de junho, em acelerar suas discussões.

Os negociadores dos dois países, Toshimitsu Motegi e Robert Lighthizer, concordaram com uma redução nas tarifas de Tóquio sobre a carne bovina e suína americanas, segundo a rede estatal de televisão NHK e vários jornais nacionais. Por sua parte, os Estados Unidos vão cancelar suas tarifas sobre um grande número de produtos industriais vindos do Japão, excluindo o setor automobilístico por enquanto, segundo a NHK.

Seria uma decepção relativa para Tóquio, que quer evitar absolutamente a imposição de impostos por Washington sobre os carros japoneses importados.