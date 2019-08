Ministro iraniano afirma que vale a pena buscar solução para conflito por projeto nuclear

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohamad Javad Zarif, afirmou neste domingo que buscar uma solução para o problema em torno do tratado nuclear é "difícil, mas vale a pena tentar".

O ministro iraniano se reuniu neste domingo em Biarritz, à margem da cúpula do G7 com o presidente francês Emmanuel Macron.

"Me reuni com @EmmanuelMacron à margem do #G7Biarritz depois de uma discussão detalhada", tuitou Zarif e publicou duas fotos da reunião. "O caminho é difícil, mas vale a pena tentar", acrescentou.

Tanto a parte iraniana como a francesa haviam antecipado que não haveria nenhum contato com funcionários americanos, presentes em Biarritz no contexto da cúpula do G7.

A visita de Zarif aconteceu dois dias depois de um encontro que com Macron em Paris. O presidente francês o convidou para voltar depois de ter tido "discussões muito substanciais" sobre o Irã com Trump e outros líderes do G7, neste sábado, explicou o diplomata.

Esses encontros são "a continuação do que Emmanuel Macron vem fazendo há vários meses: criar as condições para uma distensão, discutir o que vem após a expiração do acordo nuclear iraniano e do programa balístico do Irã", acrescentou o diplomata.

Ao ser perguntada se Trump havia sido informado sobre o convite, a fonte deu a entender que sim, e disse que Macron e Trump haviam discutido sobre o Irã "extensamente" durante o almoço de sábado. A França está atuando "com total transparência com os Estados Unidos".