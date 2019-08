Ministro iraniano afirma que vale a pena buscar solução para conflito por projeto nuclear

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohamad Javad Zarif, afirmou neste domingo que buscar uma solução para o problema em torno do tratado nuclear é "difícil, mas vale a pena tentar".

O ministro iraniano se reuniu neste domingo em Biarritz. à margem da cúpula do G7 com o presidente francês Emmanuel Macron. "Me reuni com @EmmanuelMacron à margem do #G7Biarritz depois de uma discussão detalhada", tuitou Zarif e publicou duas fotos da reunião. "O caminho é difícil, mas vale a pena tentar", acrescentou.