Três soldados turcos morrem em combates contra curdos no norte do Iraque

Três soldados turcos morreram e sete ficaram feridos no norte do Iraque em confrontos com militantes curdos do PKK, anunciou o ministério da Defesa turco.

O ministério não informou o lugar onde ocorreram os confrontos entre soldados turcos e milicianos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

Este anúncio ocorre no dia seguinte do início da terceira fase de uma operação que o exército turco começou no norte do Iraque em maio passado.

O PKK, que desenvolve uma guerra de guerrilhas nas zonas curdas da Turquia, dispõe de bases no norte do Iraque.

Desde o início do conflito entre Turquia e o PKK, em 1984, cerca de 40.000 pessoas morreram em combates e atentados.