Avião oficial iraniano pousou em Biarritz

Um avião oficial iraniano pousou neste domingo (25) às 14h13 (9h13 de Brasília) no aeroporto de Biarritz, no sudoeste da França, local da cúpula do G7 e onde a crise nuclear iraniana é amplamente debatida, de acordo com o site Flightradar24 que monitora o tráfego aéreo.

De acordo com o histórico da aeronave fornecido pelo site, o avião esteve nos últimos dias nas capitais europeias visitadas pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif. Sua possível presença em Biarritz seria um verdadeiro acontecimento.

Na sexta-feira, dia em que Zarif esteve em Paris para se encontrar com Emmanuel Macron, o avião fez o trajeto Paris-Teerã, antes de decolar para Biarritz neste domingo.

Nenhuma fonte consultada pela AFP confirmou ou comentou a chegada deste avião a Biarritz.

A questão nuclear iraniana é um dos principais pontos da reunião do G7, que reúne vários dos atores nesta crise: os países europeus e o Japão assinaram o acordo de 2015 que rege as atividades nucleares de Teerã, e os Estados Unidos que denunciaram este acordo e infligiram sanções econômicas ao Irã, causando uma escalada de tensão.

O presidente americano Donald Trump e os líderes europeus continuavam a divergir neste domingo neste ponto.

Depois de ter discutido no sábado à noite a questão em um jantar informal com seus parceiros, o presidente francês cogitou a possibilidade do anúncio de um acordo. Mas Trump negou algumas horas depois negou que os países do G7 tenham concordado em uma mensagem comum para transmitir ao Irã.

"Eu não discuti isso", disse ele em resposta aos repórteres. Pouco depois, o presidente francês dirigiu-se à imprensa para tentar esclarecer os desentendimentos com os Estados Unidos.