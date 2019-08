Palestinos detidos após morte de uma israelense por bomba artesanal

As forças israelenses prenderam vários suspeitos palestinos em sua busca pelos autores de um ataque com bomba caseira que matou uma adolescente israelense na Cisjordânia ocupada, informou o exército neste sábado.

Na sexta-feira, Rina Shnerb, de 17 anos, morreu pela explosão de uma bomba artesanal perto da colônia judaica de Dolev na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel. Seu irmão e seu pai ficaram feridos no ataque e continuam hospitalizados.

"Nas operações de busca", o Shin Beth, serviço de segurança interior israelense, e a policia prenderam "vários suspeitos que foram transferidos às forças de segurança para seu interrogatório", segundo um comunicado do exército israelense.

Um porta-voz do exército informou que as pessoas detidas eram palestinas e que as detenções ocorreram na Cisjordânia, sem dar mais detalhes.

O chefe do movimento islamita palestino Hamas, Ismail Haniyeh, celebrou o ataque; apesar disso, seu grupo, no poder no enclave palestino de Gaza, não reivindicou o ataque. Nenhuma outra organização se responsabilizou.