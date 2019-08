EUA e talibãs retomam negociações de paz em Doha

Os Estados Unidos e os talibãs se reuniram neste sábado em Doha, retomando potencialmente as decisivas conversas para alcançar um acordo que permita a retirada das tropas americanas do Afeganistão.

"Fizemos progressos e agora estamos discutindo o mecanismo de implementação e alguns aspectos técnicos", disse à AFP o porta-voz talibã Suhail Shaheen neste sábado, referindo-se às discussões mantidas dois dias antes. "O acordo se completará depois de um pacto sobre esses pontos", acrescentou.

O segundo dia da nona rodada de diálogo estava previsto para sexta-feira, mas "ambos os lados decidiram adiá-lo para sábado", explicou, referindo-se como motivo a "outros compromissos".

Shaheen assegurou que qualquer pacto será anunciado à imprensa, assim como os representantes dos países vizinhos e a China, a Rússia e os Estados Unidos.

Ambos os lados negociadores negaram informações divulgadas pela mídia neste sábado segundo as quais se teria discutido criar um governo interino no Afeganistão com a presença talibã.