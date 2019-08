Espanha se opõe a um bloqueio do acordo UE-Mercosul

A Espanha "não compartilha a postura de bloquear o acordo" da União Europeia com o Mercosul, como propôs o presidente francês, Emmanuel Macron, na véspera da cúpula do G7 em Biarritz (França), indicou neste sábado a presidência do governo espanhol em uma mensagem recebida pela AFP.

"Para a Espanha o objetivo de luta contra a mudança climática é um objetivo prioritário, mas consideramos que é justamente aplicando as cláusulas ambientais do Acordo que mais se pode avançar, e não propondo um bloqueio de sua ratificação que isole os países do Mercosul", indicou o governo em sua mensagem.