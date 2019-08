Suíça e mais três países concluem acordo de livre comércio com Mercosul

A Suíça disse neste sábado que a Associação Europeia de Livre Comércio (Efta, na sigla em inglês), um grupo de países fora da União Europeia, concluiu em grande parte um acordo de livre comércio com o bloco Mercosul, incluindo o Brasil.



De acordo com o Ministério da Economia da Suíça, um acordo "substancial"

foi alcançado em Buenos Aires na sexta-feira e, finalmente, "veremos cerca de 95% das exportações suíças para a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai isentas de tarifas".



O Ministério disse ainda que a Efta, cujos outros membros são a Islândia, Liechtenstein e Noruega, está sendo colocada em desvantagem em relação a União Europeia, que atingiu seu próprio acordo comercial com o Mercosul.



A declaração suíça não mencionou os incêndios na floresta Amazônica, mas disse que o acordo inclui "disposições sobre proteção climática e uso sustentável de recursos florestais". A assinatura do acordo está prevista para o início de 2020.



Fonte: Associated Press