Primeiros confrontos entre policiais e manifestantes à margem do G7

A polícia francesa deteve 17 militantes nesta sexta-feira em Urruña, no sudeste da França, nos primeiros confrontos entre manifestantes e as forças de segurança à margem do G7, que começará neste sábado no Biarritz, informaram as autoridades.

Quatro agentes ficaram levemente feridos após o lançamento de um foguete pirotécnico da parte dos opositores ao G7, indicou a prefeitura, que informou que a situação voltou a se acalmar a partir das 22H00 (horário local).

Segundo as autoridades francesas, os manifestantes foram detidos e estão retidos na delegacia por terem camuflado o rosto e formado um tumulto intimidante.

Durante a tarde desta sexta, entre 100 e 200 personas tentaram acessar una rotatória que permite chegar à autopista A63, que conecta Biarritz com a fronteira espanhola, mas a polícia impediu sua passagem, indicou a prefeitura francesa.

Os agentes receberam então o lançamento de projéteis da parte dos manifestantes, aos que responderam com duas sequências de disparos de balas de borracha, segundo a mesma fonte.

Quando os manifestantes tentaram se retirar do lugar onde se realiza uma cúpula alternativa ao G7, jornalistas da AFP viram várias detenções na estrada de Corniche, ao longo da costa, perto de Biarritz e da fronteira espanhola.

Os manifestantes fizeram algumas barricadas para dificultar o acesso das forças de segurança ao acampamento onde militantes anticapitalistas e ambientalistas realizam uma cúpula alternativa ao G7.

Os agentes receberam lançamentos de projéteis, mas conseguiram entrar no acampamento, onde utilizaram granadas lacrimogêneas e balas de borracha, comprovaram jornalistas da AFP no local.

Os militantes anti-G7 organizam neste sábado uma manifestação entre a localidade francesa de Hendaya e a espanhola de Irún.

Mais de 13.000 policiais e gendarmes serão mobilizados em toda a região, onde uma grande concentração de opositores à cúpula leva a temer a possibilidade de distúrbios.