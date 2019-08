A polícia francesa deteve 17 militantes nesta sexta-feira em Urruña, no sudeste da França, nos primeiros confrontos entre manifestantes e as forças de segurança à margem do G7, que começará neste sábado no Biarritz, informaram as autoridades.

Quatro agentes ficaram levemente feridos após o lançamento de um foguete pirotécnico da parte dos opositores ao G7, indicou a prefeitura, que informou que a situação voltou a se acalmar a partir das 22H00 (horário local).