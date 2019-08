Petróleo fecha em baixa após resposta de Trump à China

O petróleo fechou em baixa nesta sexta-feira, após o presidente dos EUA, Donald Trump, prometer uma resposta à decisão de Pequim de elevar as tarifas sobre 75 bilhões de dólares em produtos importados dos EUA.

O barril de Brent do Mar do Norte para outubro recuou 1,5%, a 59,34 dólares no mercado de Londres. Ao todo, nesta semana teve alta de 1,2%.

No mercado de Nova York, o barril de WTI, para mesma data, caiu 2,1%, fechando a 54,17 dólares. No acumulado da semana caiu 1,3%.

O petróleo americano é um dos produtos aos quais Pequim aplicará tarifa de 5%, como anunciou nesta sexta o governo chinês.

"Essas novas tarifas retomam o temor de uma recessão", disse Balain Balazs, analista da Schneider Electric.

Em uma série de tuítes, Trump prometeu dar uma resposta imediata a essa série de tarifas.