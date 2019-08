Descoberto na Argentina fóssil de mamífero parecido com esquilo de 'A Era do Gelo'

Um mamífero de 25 centímetros de comprimento semelhante ao "esquilo" do filme de animação "A Era do Gelo" viveu no oeste da Argentina, de acordo com as descobertas de uma equipe de paleontólogos, que o chamou de "Pseudotherium argentinus".

A espécie que viveu no período Triássico há 230 milhões de anos foi encontrada em Ischigualasto (província de San Juan) em 2006 pelo pesquisador Ricardo Martínez, informou a agência de informação da Universidade de La Matanza.

A descrição da espécie acaba de ser publicada na revista científica "Plos One".

O crânio foi estudado na Universidade do Texas por Martinez, juntamente com os pesquisadores Rachel Wallace e Timothy Rowe.

"A nova espécie tem um focinho muito longo e liso, de pouca profundidade, e suas presas também são muito compridas e estão localizadas quase na ponta do focinho", explicou o pesquisador argentino, comentando a semelhança "tremenda" com o personagem Scrat, do filme que estreou em 2002.

Seu hábitat tinha muitas samambaias e plantas coníferas, mas os pesquisadores acham que ele deveria se alimentar de insetos e animais menores.

A utilidade das longas presas ainda não está clara.

"Elas poderiam servir para escavar e pegar insetos, ou presas, mas outra opção é que este animal é um macho e estamos na presença de um dimorfismo sexual", disse Martinez.

Ischigualasto é um parque nacional popularmente conhecido como O Vale da Lua por sua semelhança com a superfície lunar.

É um rico sítio paleontológico e uma reserva natural em que o vento e a água moldaram formas geológicas marcantes ao longo de 220 milhões de anos.