Israelense morre em ataque na Cisjordânia

Uma jovem israelense faleceu nesta sexta-feira depois de ser ferida em um ataque com bomba perto de uma colônia judaica na Cisjordânia ocupada, anunciaram as autoridades do país.

"Estou consternado e triste com a notícia do assassinato de Rina, que morreu esta manhã em um terrível ataque terrorista", afirmou em um comunicado o presidente israelense Reuven Rivlin.

Em outro comunicado, o exército israelense mencionou um ataque com bomba caseira nas imediações da colônia judaica de Dolev, ao norte de Ramallah, na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel há mais de 50 anos.

Havia perto um depósito de água que os israelenses e palestinos na área também usam como piscina, de acordo com as autoridades israelenses.