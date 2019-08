Wall Street reduziu as perdas com as quais abriu a sessão desta sexta-feira depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, prometeu agir para assegurar o crescimento dos Estados Unidos.

Após a abertura em queda pelo anúncio de novas tarifas chinesas sobre produtos dos Estados, o índice industrial Dow Jones recuperou parcialmente a perda e caiu 0,08%, enquanto o Nasdaq rendeu 0,39%.