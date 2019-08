AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 24 DE AGOSTO DE 2019 ATÉ SÁBADO, 31 DE AGOSTO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 24 DE AGOSTO DE 2019

América

(+) BRASIL - Novo incêndio na Amazônia - (até 26)

(+) CARACAS (Venezuela) - Opositores publicam roteiro de Guaidó para tirar Nicolás Maduro do poder - (até 25)

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Manifestação em apoio a Mauricio Macri -

(+) ROBORÉ (Bolívia) - Incêndios atingem o leste da Bolívia - (até 25)

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Reunião eleitoral de candidatos democratas para a eleição presidencial de 2020 - (até 24)

Europa

BIARRITZ (França) - Cúpula do G7 - (até 26)

BIARRITZ (França) - Cúpula do G7 : Emmanuel Macron recebe os chefes de Estado e de governo para jantar informal - 15H30

REINO UNIDO - Viagem transatlântica de Greta Thunberg para a Cúpula do Clima da ONU e COP25 - (até 30)

DRESDEN (Alemanha) - Manifestação contra o racismo em reduto da extrema direita alemã - 10H00

GENEBRA (Suíça) - Conferência da ONU CITES sobre espécies ameaçadas - (até 28)

COLÔNIA (Alemanha) - Salão do Videogame Gamescom -

PARIS (França) - 25º aniversário do genocídio de Ruanda - (até 17 de Novembro)

Athens (Grécia) - Abertura de exposição sobre Picasso e antiguidades - (até 20 de Outubro)

(*) ITÁLIA - Missão de resgate de ONGs MSF e SOS Mediterranean, a bordo do Ocean Viking - (até 25)

MILFORD HAVEN (Reino Unido) - Um mês desde que Boris Johnson assumiu o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido -

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Conferência mundial de robôs - (até 25)

BANGCOC (Tailândia) - Fechamento do restaurante do chef indiano Gaggan, o quarto melhor restaurante do mundo -

DOMINGO, 25 DE AGOSTO DE 2019

América

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Leilão de artefatos de Hollywood entre outros máscara de Darth Vader - (até 26)

Europa

BIARRITZ (França) - Sessões de trabalho do G7 -

PARIS (França) - Celebrações pelos 75 anos da Libertação de Paris - 08H00

VARSÓVIA (Polónia) - Protestos contra abusos sexuais cometidos pelos padres católicos -

LONDRES (Reino Unido) - Carnaval de Notting Hill - (até 26)

BAIONA (França) - Ativistas climáticos e anti-globalização marcham com retratos de Macron para marcar o encontro do G7 - 06H00

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Chanceler iraniano Mohammad Javad Zarif visita a China - (até 27)

DACCA (Bangladesh) - Segundo aniversário da crise dos Rohingyas -

Esportes

TÓQUIO (Japão) - Campeonato Mundial de Judô, evento de teste para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 - (até 1 de Setembro)

SEGUNDA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2019

América

Newark, New Jersey (Estados Unidos) - MTV Video Music Awards - 23H00

BOGOTÁ (Colômbia) - 62ª Sessão Extraordinária da Corte Interamericana de Direitos Humanos - (até 6 de Setembro)

BRASÍLIA (Brasil) - Conta corrente e investimentos estrangeiros diretos (julho) -

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Harvey Weinstein enfrenta novo indiciamento -

Europa

BIARRITZ (França) - Encerramento do G7 -

TERÇA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2019

Mundo

MUNDO - Dia Internacional de Recordação e Homenagem às Vítimas do Terrorismo -

América

BRASIL - Exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos e os países da América Latina -

INDIANAPOLIS (Estados Unidos) - Pompeo faz comentários na Convenção da Legião Americana -

Europa

(+) ROMA (Itália) - Conversas continuam com o presidente italiano e os principais líderes políticos em uma tentativa de acabar com o limbo político da Itália -

(*) VENEZA (Itália) - 76o. Festival de Veneza - (até 7 de Setembro)

LONDRES (Reino Unido) - Evento do partido Brexit para apresentar candidatos parlamentares em perspectiva - 08H00

LONDRES (Reino Unido) - Líder trabalhista Jeremy Corbyn organiza palestras entre partes sobre o bloqueio do Brexit - 09H00

QUARTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2019

América

LIMA (Peru) - Nova audiência sobre a casação de Keiko Fujimori -

Europa

BAIKONUR (Cazaquistão) - 20º aniversário do retorno da última tripulação da Estação Espacial Mir -

BUÑOL (Espanha) - Festival anual da 'Tomatina' - 07H00

África

CARTUM (Sudão) - Gabinete de transição do Sudão é nomeado -

QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2019

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - PIB do segundo trimestre (abril-junho) - 10H00

Europa

KIEV (Ucrânia) - Primeira sessão do novo parlamento, possível nomeação do novo primeiro-ministro -

Ásia-Pacífico

PYONGYANG (Coreia do Norte) - Segunda sessão da Assembleia Popular Suprema -

XANGAI (China) - China mostra sua inteligência artificial na exposição de Xangai - (até 31)

SEXTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2019

América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Taxa de desemprego - 10H00

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Estatísticas fiscais (resultado primário e dívida bruta) (julho) -

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Zona do euro: desemprego em julho (Eurostat) -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Zona do euro: primeira estimativa de inflação em agosto - 07H00

SÁBADO, 31 DE AGOSTO DE 2019

(+) VARSÓVIA (Polónia) - Visitas de Donald Trump, para marcar 80 anos desde a eclosão da Segunda Guerra Mundial - (até 2 de Setembro)