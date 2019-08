Fed responderá de forma adequada para manter expansão nos EUA

O presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos, Jerome Powell, afirmou nesta sexta-feira que o Fed vai agir para garantir que a expansão econômica do país seja sustentada, num momento em que há "riscos significativos" devido à deterioração do crescimento global.

Enquanto a luta comercial entre os Estados Unidos e a China se intensifica, com o anúncio de medidas de retaliação nesta sexta-feira, Powell disse que o Fed não tem um manual para responder às incertezas causadas por essas tensões.

O chefe do banco central dos Estados Unidos também disse em seu discurso que "a inflação baixa parece ser o problema desta época, e não a inflação alta".