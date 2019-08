Comunicado do Business Wire :Patient Safety Movement Foundation

Estão abertas as inscrições para a Cúpula Mundial de Tecnologia, Ciência e Segurança do Paciente 2020 da Patient Safety Movement's (PSMF). Em coparceira com a International Society for Quality in Health Care (Sociedade Internacional para a Qualidade nos Cuidados de Saúde) (ISQua), a American Society of Anesthesiologists (Sociedade Americana de Anestesiologistas) e a European Society of Anaesthesiology (Sociedade Europeia de Anestesiologia), a 8a. Cúpula Anual reúne líderes hospitalares, inovadores nas áreas médicas e de tecnologia da informação, defensores dos pacientes, elaboradores de políticas e funcionários do governo para discutir soluções para eliminar mortes evitáveis de pacientes nos hospitais ao redor do mundo.

"As mortes evitáveis de pacientes devido a erros médicos permanecem um desafio significativo e temos muito trabalho a fazer para alcançar o nosso objetivo de zero mortes devido a esses erros", disse o Dr. David Mayer, diretor executivo da PSMF. "Em nossa Cúpula, informações e experiências importantes serão compartilhadas para nos ajudar a desenvolver soluções para esses desafios para eliminar erros e salvar vidas. Se estiver pronto para se juntar a esse movimento, inscreva-se para comparecer".

Para mais informações sobre a Cúpula Mundial de Tecnologia, Ciência e Segurança do Paciente 2020, visite http://patientsafetymovement.org/summit. Para se inscrever para participar, vá para a página inscrição.

Pela primeira vez, essa Cúpula oferece um Simpósio Pré-Cúpula na quinta-feira, 5 de março . Resumos estão sendo aceitos para que os participantes tenham a oportunidade de apresentarem seus trabalhos Os envios devem estar alinhados com as Actionable Patient Safety Solutions (APSS) (Soluções de Segurança do Paciente Acionáveis) da PSMF.

Na Cúpula Mundial de Tecnologia, Ciência e Segurança do Paciente, a PSMF também reconhecerá os defensores mais influentes em segurança dos pacientes e os presenteará com Prêmios Humanitários. Os prêmios homenageiam líderes individuais que tenham feito contribuições significativas para eliminar mortes evitáveis de pacientes no último ano.

-- O Prêmio Humanitário Steve Moreau reconhece os indivíduos que trabalham ativamente para melhorar a segurança dos pacientes em seus sistemas de saúde por meio da liderança.

-- O Prêmio Humanitário Beau Biden reconhece políticos ou aqueles no setor público que dedicam seu trabalho para melhorar a segurança dos pacientes.

Esses prêmios são oferecidos em memória de Steve Moreau e Beau Biden para comemorar a dedicação deles ao serviço público e ao compromisso com a segurança dos pacientes. Para indicar um líder exemplar para receber um Prêmio Humanitário, visite o nosso site.

A Cúpula 2020 está programada para ocorrer de 5 a 7 de março de 2020, no Waterfront Beach Resort em Huntington Beach, Califórnia.

Sobre a Patient Safety Movement Foundation

A cada ano, mais de 200.000 pessoas morrem desnecessariamente nos hospitais americanos. Em todo o mundo, 4,8 milhões de vidas são perdidas da mesma maneira. A Patient Safety Movement Foundation (PSMF) é uma entidade global sem fins lucrativos que oferece ferramentas gratuitas para que se alcance ZERO mortes evitáveis decorrentes de erros hospitalares. A Patient Safety Movement Foundation foi estabelecida a partir do apoio da Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare com o objetivo de reduzir a ZERO o número de mortes evitáveis. Melhorar a segurança do paciente exige um esforço de colaboração de todas as partes interessadas, o que inclui pacientes, prestadores de cuidados de saúde, empresas de tecnologia médica, governos, empregadores e pagadores privados. A Cúpula Mundial de Tecnologia, Ciência e Segurança do Paciente da PSMF reúne as melhores mentes do mundo para participar de discussões intelectualmente instigantes e gerar novas ideias para desafiar o status quo. Nossas Actionable Patient Safety Solutions, APSS (Soluções de Segurança do Paciente Acionáveis) oferecem processos baseados em evidências para ajudar os hospitais a eliminarem os erros. Nosso Open Data Pledge encoraja as empresas de tecnologia de cuidados com saúde a compartilharem os dados pelos quais seus produtos são adquiridos. Acesse patientsafetymovement.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190822005732/pt/

David Kodama Cook + Schmid dkodama@cookandschmid.com 619-814-2370 x17

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.