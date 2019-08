Wall Street fecha dispersa

Wall Street fechou dispersa nesta quinta-feira, em uma sessão marcada por dados inquietantes sobre a economia americana.

As ações abriram em alta, mas começaram a cair depois que os títulos do Tesouro americano registraram mais uma breve "inversão", na qual i rendimento dos títulos a 10 anos fica inferior ao dos papéis a dois anos. Isso costuma ser interpretado como sintoma de aproximação de uma recessão.

As ações se recuperaram, e o índice industrial Dow Jones fechou com alta de 0,19% a 26.252,24 pontos. Contudo, o tecnológico Nasdaq recuou 0,36%, a 7.991,39 unidades, e o S&P; 500 cedeu 0,05%, a 2.922,95.

Eles foram marcados por um mês de agosto volátil, em meio a preocupações sobre os EUA e a economia mundial. Por se tratar de um mês de férias, as operações são menores do que o usual e isso exacerba as oscilações do mercado.

Dados do IHS Markit mostraram que o índice de atividade de negócios caiu de 52,6 em julho para 50,9, uma pequena retração. A atividade industrial teve sua maior desaceleração desde setembro de 2009 - em plena recessão.

"Há medo de uma desaceleração global e um sentimento de que um corte de 25 ou 50 pontos base não teria muito efeito", disse Gregori Volokhine, gerente de fundos da Meeschaert Financial Services.