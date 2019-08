Petróleo fecha em baixa

O petróleo fechou em baixa nesta quinta-feira castigado por indicadores decepcionantes dos Estados Unidos.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro recuou 0,6%, a 59,22 dólares no mercado de Londres, enquanto no de Nova York o barril de WTI para mesma data caiu os mesmos 0,6%, a 55,35 dólares.

O petróleo operava em alta, mas caiu após a publicação dos índices PMI do gabinete IHS Markit que voltaram a dar sinais de debilidades na atividade industrial americana.

Isso "é particularmente negativo para o petróleo porque indica uma retração de um setor que é um consumidor voraz de energia", disse John Kilduff, analista da Again Capital.