Macron convoca o G7 para discutir Amazônia: ''Nossa casa queima''

Emmanuel Macron, presidente da França (foto: Lionel Bonaventure/AFP )

, afirmou, nesta quinta-feira (22/8), que o, grupo dos sete países mais ricos do mundo (), precisa discutir as queimadas que atingem a. Macron fez uma convocação para que as nações debatam o tema dentro de dois dias.é o primeiroa se manifestar diretamente sobre o assunto. Na quarta-feira, os incêndios no Pará, Amazonas, Acre e outros estados ganharam forte repercussão na imprensa internacional. "Nossa casa queima. Literalmente. A, o pulmão do nosso planeta que produz 20% do nosso oxigênio, está em chamas. É uma crise internacional. Membros do G7, vejo vocês em dois dias para falar sobre esta emergência", publicou Macron noNa, o tema também domina as discussões entre os internautas. Nas últimas 24 horas, ou seja, entre quarta e quinta-feira, 2,5 milhões de mensagens sobre a Amazônia foram publicadas no, sendo 993 mil em inglês, 683 mil em espanhol e 593 mil em português.informou que abriu investigação no Pará sobre as. O órgão apura denúncias de que ado estado parou de realizar a fiscalização de crimes ambientais, e existem indícios do sucateamento de órgãos ambientais da região.