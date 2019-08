Comunicado do Business Wire :Andersen Tax

A Andersen Global tem a satisfação de anunciar um acordo de colaboração com uma firma de consultoria jurídica da Colômbia. Sediada na capital Bogotá, a Jiménez, Higuita, Rodríguez & Asociados (JHR Corp.) é a primeira firma com a qual a Andersen Global desenvolveu uma presença no país. A Colômbia é o décimo país da América Latina a contar com a presença da Andersen Global, com aproximadamente 900 profissionais ao todo na região.

Fundada em 2017, a JHR emprega cerca de 50 profissionais das áreas jurídica e tributária, cada um deles com profunda experiência em contabilidade. A JHR presta serviços a empresas nacionais e estrangeiras dos setores privado e público, e é especializada em direito tributário, alfandegário e comercial.

"Somos uma firma jovem, mas temos o desejo de ser os melhores da Colômbia", afirmou Julián Jiménez Mejía, diretor geral do escritório da JHR. "Foi isso que nos permitiu crescer tão rapidamente e dobrar de tamanho em apenas dois anos. As aspirações que temos para a nossa firma seguem crescendo, e mal vemos a hora de ampliar nossos recursos de atendimento e capacidade de prestar um serviço ainda mais homogêneo em todo o mundo ao lado da Andersen Global."

"Esse grupo entrou no mercado destacando-se com enorme rapidez e certamente chamou nossa atenção. Eles já são competitivos com os Big Four, e é esse espírito empreendedor, fundamentado em um sólido compromisso em serem os melhores do mercado, que acreditamos que possibilitará uma colaboração de sucesso com a Andersen Global", declarou Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e diretor executivo da Andersen Tax LLC.

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global conta hoje com mais de 4.500 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 144 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

