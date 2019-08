Sarah Sanders, ex-portavoz da Casa Branca, será analista de Fox News

Sarah Sanders, ex-porta-voz da Casa Branca, será a partir de setembro colaboradora da Fox News, o canal favorito do presidente Donald Trump.

Ela fará comentários e análises políticas, anunciou nesta quinta-feira a cadeia.

Sanders, que foi porta-voz de Trump de julho de 2017 até o junho passado, vai estrear na telinha no dia 6 de setembro no "Fox and Friends", um programa matutino que o presidente costuma ver, como demonstram os inúmeros tuítes em referência a sua cobertura.

Sanders, feroz defesora do presidente americano, mudou profundamente o papel de secretária de imprensa da Casa Branca.

Quebrando uma tradição de décadas, abandonou graudalmente a sessão informativa diária na sala de imprensa, optando por sessões de perguntas e respostas improvisadas, estilo favorito do presidente.