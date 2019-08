O candidato vencedor das eleições primárias à presidência da Argentina, Alberto Fernández, afirmou que os países da América Latina devem se unir para "recompor a democracia na Venezuela", e que a candidata à vice em sua chapa, a ex-presidente Cristina Kirchner, tem a mesma percepção sobre o assunto.



Cristina e seu falecido marido, Néstor Kirchner, que também foi presidente do país, apoiaram, no passado, os governos bolivarianos da Venezuela de Hugo Chávez e Nicolás Maduro.



Em evento promovido pelo jornal Clarín, Fernández ainda disse que espera uma relação "amistosa" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já que seu eventual governo teria "abertura para dialogar e comerciar com o mundo inteiro".