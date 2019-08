Coreia do Sul vai romper acordo de cooperação de inteligência militar com o Japão

A Coreia do Sul anunciou, nesta quinta-feira, que romperá um acordo de cooperação de inteligência militar com o Japão, após as tensões diplomáticas e comerciais nas últimas semanas entre os dois países.

"Seul decidiu colocar um ponto final no acordo", conhecido como GSOMIA, afirmou Kim You-geun, primeiro diretor adjunto do Escritório de Segurança Nacional, organismo vinculado à presidência sul-coreana.

"Avisaremos o governo japonês por meio de um telegrama diplomático", disse.

O Japão retirou no início de agosto a Coreia do Sul de uma lista de parceiros preferenciais para exportações, "sem justificativa", criticou Kim You-geun.

O funcionário sul-coreano lamentou a adoção da medida por Tóquio sob a alegação de motivos de segurança e perda de confiança em Seul, o que representa "uma mudança significativa" na cooperação entre os dois países na área de defesa.

"Em uma situação como esta decidimos que não é do interesse nacional manter o acordo assinado para trocar informações sensíveis a nível militar", afirmou Kim You-geun.

Japão e Coreia do Sul assinaram o acordo de cooperação militar em novembro de 2016, com o apoio dos Estados Unidos, em resposta aos testes nucleares da Coreia do Norte.

O ministro japonês das Relações Exteriores, Taro Kono, reagiu ao anúncio algumas horas depois e afirmou que Tóquio "rejeita com veemência" a decisão de Seul.

"Tenho que dizer que a decisão do governo sul-coreano de acabar com este pacto é um grande erro de julgamento da situação da segurança regional e é algo muito infeliz", declarou o chanceler em um comunicado.