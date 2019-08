ONGs ecologistas vão boicotar cúpula do G7

Organizações Não-Governamentais da associação ambientalista "Réseau Action Clima" (RAC) anunciaram nesta quinta-feira que vão boicotar a cúpula do G7 em Biarritz (sudoeste da França) pela decisão francesa de "limitar o número de credenciamentos de ONGs" para "mantê-las à margem da cúpula".

"Levando em conta as condições de participação da sociedade civil que o [palácio do] Eliseu nos impôs, a 'Réseau action climat' decidiu não participar do G7 neste final de semana", explicou a porta-voz Lucile Dufour, em coletiva de imprensa em Paris.