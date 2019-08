Mácron se reunirá com chanceler do Irã

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou na quarta-feira, 21, que se reunirá com autoridades iranianas nesta semana para "tentar propor coisas".



Entre os membros da comitiva do Irã estará o chanceler do país, Mohamad Javad Zarif. O encontro antecederá a reunião do G-7 na França, e um dos temas principais debatidos pelos líderes será o programa nuclear iraniano.



Teerã rompeu em julho com os limites estabelecidos, após crise iniciada pela saída unilateral dos EUA do acordo em 2018. (Com agências internacionais)











As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.