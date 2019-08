Comunicado do Business Wire :SolarEdge Technologies

SolarEdge Technologies, Inc. ("SolarEdge") (NASDAQ: SEDG), líder mundial em energia inteligente, anunciou hoje que está expandindo as suas atividades e presença no mercado fotovoltaico brasileiro. Apoiando o mercado local no seu desenvolvimento, a SolarEdge está oferecendo as suas soluções de inversores residenciais e comerciais otimitizados, que serão apresentadas na Intersolar América do Sul. Demonstrando o seu comprometimento de longo prazo com a atividade na região, a SolarEdge estabeleceu-se no Brasil e agora fornecerá pré-vendas, pós-venda e suporte técnico no seu recém inaugurado escritório em São Paulo.

Como líder mundial de inversores fotovoltaicos, a SolarEdge já atua no mercado fotovoltaico comercial no Brasil através de distribuidores locais: Ecori Energia Solar e Sices Brasil Ltda.

A SolarEdge está aprimorando a sua solução comercial no Brasil com a introdução dos inversores trifásicos com tecnologia Synergy para até 100kW que suportam redes de 127/220, 220/380 e 277/480. Pequenos, leves e fáceis de transportar, estes inversores combinam grande capacidade com fácil instalação.

A SolarEdge também está trazendo o seu portfólio residencial para o mercado brasileiro, que inclui seus inversores monofásicos com tecnologia HD-Wave, sensores smart energy e inversores monofásicos com carregador de carro elétrico.

"A SolarEdge tem identificado o mercado brasileiro de energia solar como promissor e está comprometida em apoiar o seu crescimento e os compromissos de energia renovável do país", afirmou Zivi Lando, VP de Vendas e Diretor Executivo da SolarEdge. "Aproveitando nosso histórico na indústria solar global, estamos adaptando as nossas soluções de energia inteligente líderes no mercado, para as necessidades locais a fim de ajudar a promover o panorama fotovoltaico do Brasil".

A solução SolarEdge consiste em inversores, otimizadores de potência e uma plataforma de monitoramento com armazenamento em nuvem. O sistema SolarEdge possibilita captação de energia superior e gerenciamento do módulo devido a implementação de otimizadores de potência em cada módulo, deixando o custo do sistema competitivo ao manter a inversão CA e a interação com a rede centralizadas, utilizando um inversor CC-CA simplificado. Cada módulo solar no telhado opera de maneira independente, isto possibilita maior produção de energia, flexibilidade no projeto, visibilidade a nível módulo e segurança intensificada. Oferecendo garantias significativamente mais longas do que o padrão do mercado, os otimizadores de potência SolarEdge têm garantia de 25 anos e os inversores garantia de 12 anos, podendo ser estendida para 20 ou 25 anos.

A SolarEdge estará apresentando o seu portfólio de produtos inteligentes comerciais e residenciais na Intersolar América do Sul. Os participantes estão convidados a visitar o estande da SolarEdge #46 para conhecer toda a equipe e para saber mais sobre as ofertas de produtos SolarEdge.

Sobre a SolarEdge

SolarEdge é o líder global na tecnologia de energia inteligente. Desenvolvendo habilidades de engenharia excepcionais e com um incansável foco em inovação, desenvolvemos produtos e soluções de energia inteligente que empoderam as nossas vidas e impulsionam o progresso. SolarEdge desenvolvido uma solução de inversores inteligentes que mudou a forma como a energia é coletada e gerenciada em sistemas fotovoltaicos. O inversor otimizado SolarEdge DC maximiza a geração de energia e, ao mesmo tempo, reduzir o custo da energia produzida pelo sistema fotovoltaico. Continuando a promover a energia inteligente, a SolarEdge atende a uma ampla gama de segmentos do mercado de energia por meio de suas soluções de PV, armazenamento, carregamento de EV, baterias, UPS e serviços de rede. Pagina web da SolarEdge - solaredge.com

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190822005389/pt/

SolarEdge Technologies Jessica Fishman Diretora de Relações Públicas e de Mídia Jessica.Fishman@solaredge.com +972-523958445

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.