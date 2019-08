Irã exibe sistema de defesa antiaérea de fabricação própria

O Irã exibiu nesta quinta-feira seu novo sistema de defesa aérea fabricado no país, em um contexto de crescente tensão com os Estados Unidos.

Batizado de "Bavar-373", é, de acordo com autoridades iranianas, o primeiro sistema de mísseis antiaéreos com um alcance de mais de 200 km desenvolvido localmente.

Teerã começou a produção do Bavar após a suspensão, em 2010, da compra do sistema antiaéreo russo S-300, devido a sanções internacionais.

O novo sistema móvel terra-ar iraniano foi apresentado durante uma cerimônia em Teerã, na qual o presidente Hassan Rohani estava presente.

Rohani ordenou que o sistema seja integrado à rede de mísseis defensivos da República Islâmica, informou a agência de imprensa oficial Irna.

"O sistema de mísseis Bavar-373 é adequado para a geografia do Irã, com um alcance de mais de 200 km (...) rivaliza com sistemas russos e americanos, como o S-300 e Patriot", em particular, acrescentou a Irna.

Este sistema é "melhor que o S-300 e está próximo do S-400", disse Rohani em declarações televisionadas após a cerimônia por ocasião do "Dia da Indústria de Defesa Nacional".

Fotos publicadas pelo gabinete presidencial mostram o sistema montado na parte traseira de caminhões militares, desfilando em Teerã.

Em março de 2016, o Irã instalou sistemas de defesa aérea S-300 russos, após a conclusão, em julho de 2015 de um acordo histórico sobre o programa nuclear iraniano com as principais potências mundiais, que resultou no levantamento parcial das sanções.

Em julho, Teerã alegou ter matado um espião americano em seu espaço aéreo, o que Washington nega.