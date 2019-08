A Coreia do Sul anunciou nesta quinta-feira que romperá um acordo de cooperação de inteligência militar com o Japão, após as tensões diplomáticas e comerciais nas últimas semanas entre os dois países.

"Seul decidiu colocar um ponto final no acordo", conhecido como GSOMIA, afirmou Kim You-geun, primeiro diretor adjunto do Escritório de Segurança Nacional, organismo vinculado à presidência sul-coreana.

"Avisaremos o governo japonês por meio de um telegrama diplomático", disse.