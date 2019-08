O regime sírio anunciou nesta quinta-feira a abertura de um corredor para permitir a saída de civis da província de Idlib, cenário de combates entre as forças do governo e jihadistas e rebeldes, informou a agência oficial SANA.

As forças pró-regime avançaram na província de Idlib (noroeste), controlada em sua maior parte pelos jihadistas. Quase 900 civis morreram desde o início da campanha militar do governo do presidente Bashar al-Assad contra esta região em abril.