Comunicado do Business Wire :Cummins Inc.

Cummins Inc. (NYSE: CMI) anunciou hoje que o presidente e COO, Rich Freeland vai se aposentar depois de quarenta anos de serviço com a Cummins.

Como parte dos planos de sucessão da Cummins, também estão ocorrendo as seguintes nomeações de liderança, todas entram em vigor no dia 15 de outubro.

-- O presidente de distribuição, Tony Satterthwaite, sucederá Freeland como presidente e COO.

-- Presidente de Componentes, Tracy Embree, sucederá a Satterthwaite como Presidente Comercial de Distribuição.

-- Diretora Técnica, Jennifer Rumsey, sucederá Embree como Presidente de Componentes.

-- Jim Fier sucederá Rumsey como diretor técnico.

"Quero agradecer pessoalmente a Rich por suas muitas contribuições à Cummins e sua amizade e apoio ao longo dos 25 anos que conheci e trabalhei com ele", disse Tom Linebarger, Diretor Executivo e CEO da Cummins Inc. "Ele é um dos líderes mais eficazes na história da Cummins por conta de sua capacidade de se conectar com clientes, desenvolver nossos funcionários e seu profundo conhecimento de quase todos os elementos de nossos negócios. Igualmente impressionante para mim é que Rich realizou essas coisas de maneira humilde e despretensiosa. Ele tem um compromisso implacável com nossos valores fundamentais e sempre toma as decisões certas para nossos negócios, para nosso pessoal e nossas comunidades. Seu impacto positivo é vasto e muitas pessoas dentro e fora da Cummins sentirá saudade do Rich."

"Também quero parabenizar Tony, Tracy, Jennifer e Jim por seus novos papéis", acrescentou Linebarger. "Todos eles são líderes incrivelmente talentosos que demonstraram sua capacidade de liderar pessoas, gerar resultados e fazer da Cummins uma empresa mais forte e um lugar melhor para trabalhar. Estou entusiasmado com cada um deles e estou ansioso para trabalhar com todos, à medida que impulsionamos nossa empresa para o futuro, concentrando-nos em nossos planos de crescimento e continuando a agregar valor para os nossos clientes e para todas as partes interessadas."

Rich Freeland:

Freeland ingressou na Cummins em 1979 como segundo supervisor do Centro de Distribuição de Peças em Columbus, Indiana, um dia depois de sua graduação na Universidade de Purdue. Freeland passou toda a sua carreira de 40 anos com a Cummins. Ao longo de sua carreira, Freeland liderou com sucesso três dos cinco segmentos de negócios da Cummins e foi responsável por todas as operações globais da Cummins como Diretor Operacional, cargo que ocupa desde 2014. Freeland também se retirará do Conselho de Administração da empresa, em vigor a partir de 15 de outubro de 2019.

Tony Satterthwaite

Tony Satterthwaite, atualmente o Presidente Comercial de Distribuição que emprega aproximadamente 16.000 pessoas em todo o mundo, sucederá Freeland como Presidente e Diretor de Operações da Cummins. Satterthwaite ingressou na Cummins em 1988 e ocupou posições de liderança em todos os negócios e as operações da empresa.

Antes de sua posição atual, Satterthwaite liderou a Geração de Energia da Cummins de 2008 a 2015. Sob sua liderança, a unidade de negócios Geração de Energia projetou a única linha completa de grupos geradores estacionários para atender aos atuais padrões Tier 4 da Agência de Proteção Ambiental dos EUA. O negócio ganhou novos contratos militares, expandiu a pegada do produto e investiu em novas tecnologias.

Além de liderar com sucesso duas unidades de negócios globais, Satterthwaite trabalhou incessantemente em sua carreira para resolver problemas que impulsionam os resultados de negócios e melhoram a satisfação do cliente. A Satterthwaite tem uma forte reputação de entender os detalhes dos negócios da Cummins em todos os níveis. Ele viveu por períodos extensos na Ásia, Europa e nos EUA e visitou quase todos os locais da Cummins ao longo de sua extensa carreira.

Tracy Embree

A Tracy Embree sucederá Satterthwaite como Presidente Comercial de Distribuição. A Embree lidera o negócio de componentes há cinco anos, levando o negócio a recordes de vendas e lucratividade. Sob sua liderança, as linhas de produtos componentes expandiram-se para incluir transmissões. Além disso, a Cummins aumentou sua participação de mercado em todo o mundo. A Embree ocupou vários cargos de liderança em diferentes áreas do negócio, incluindo várias funções críticas voltadas para o cliente.

Jennifer Rumsey

Jennifer Rumsey vai suceder Embree como Presidente de Negócios de Componentes. Rumsey atuou em cargos de liderança técnica desde que ingressou na Cummins em 2000 e atualmente atua como Diretora Técnica. Rumsey ocupou cargos em liderança de engenharia, liderança de novos programas de produtos, controles, tecnologia de pós-tratamento, engenharia avançada e qualidade. A Rumsey esteve envolvida em alguns dos produtos e tecnologias mais importantes que a empresa desenvolveu nos últimos 19 anos.

Jim Fier

Jim Fier sucederá Rumsey como Diretor Técnico. Fier está na Cummins há mais de 30 anos e é um líder de engenharia altamente talentoso. No desenvolvimento de motores, Fier é reconhecido como um dos engenheiros mais tecnicamente capacitados e experientes do setor.

A Fier demonstrou a capacidade de construir equipes fortes e cultivar confiança e credibilidade entre nossos clientes e muitos parceiros em todos os setores da indústria.

Sobre a Cummins

A Cummins Inc., líder global em tecnologia, é uma corporação de segmentos de negócios complementares que projeta, fabrica, distribui e presta serviços a um amplo portfólio de soluções de energia. Os produtos da empresa variam de motores a diesel e gás natural a plataformas híbridas e elétricas, além de tecnologias relacionadas, incluindo transmissões, sistemas de baterias, sistemas de combustível, controles, tratamento de ar, filtragem, soluções de emissão e sistemas de geração de energia. Sediada em Columbus, Indiana (EUA), desde a sua fundação em 1919, a Cummins emprega aproximadamente 62.600 pessoas comprometidas em fornecer energia a um mundo mais próspero através de três prioridades globais de responsabilidade corporativa críticas para comunidades saudáveis: educação, meio ambiente e igualdade de oportunidades. A Cummins atende clientes em aproximadamente 190 países e territórios por meio de uma rede de aproximadamente 600 distribuidores independentes e de propriedade da mesma, e mais de 7.600 revendedores. Em 2018, a empresa faturou cerca de US $ 2,1 bilhões em vendas de US $ 23,8 bilhões.

