Wall Street fecha em alta

Wall Street voltou a fechar em alta nesta quarta-feira, após serem revelados bons dados comerciais nos Estados Unidos.

O índice industrial Dow Jones teve alta de 0,93%, a 26.202,73 pontos, o tecnológico Nasdaq escalou 0,90%, a 8.020,21, e o S&P; 500 avançou 0,82%, a 2.924,43.

O rendimento dos títulos do Tesouro americano a 10 anos era de 1,59% e o dos papéis a dois anos a 1,57%.

Wall Street operou estimulada pelos resultados de empresas varejistas, que informaram lucros. A Target teve alta de 20,4% e a Lowe´s de 10,4%.

A ata da reunião do Fed não causou muito impacto no mercado. Nela, os membros do Fed disseram que a disputa comercial com a China, os problemas do Brexit e as dificuldades na própria economia domestica podem afetar o crescimento americano.