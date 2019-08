Petróleo sobe em Londres e cai em Nova York

O petróleo fechou em alta nesta quarta-feira em Londres, mas recuou em Nova York, após os Estados Unidos divulgarem um aumento de suas reservas da commodity.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro teve alta de 0,4%, a 60,30 dólares, no mercado de Londres.

Mas no de Nova York, o preço de WTI, também para outubro, caiu 0,8%, a 55,68 dólares.

Na semana passada, as reservas americanas de petróleo recuaram de 2,7 milhões de barris, a 437,8 milhões, especialmente devido a exportações maiores.

Os estoques de gasolina e outros destilados aumentaram, ao contrário do esperado por analistas.

"Os principais dados do relatório não foram tão alentadores como os analistas esperavam, especialmente no que diz respeito à gasolina e outros destilados. É isso que explica a leve queda", disse Phil Flynn, do Price Futures Group