Israel e Coreia do sul anunciam acordo de livre-comércio

Israel e Coreia do Sul anunciaram, nesta quarta-feira (21), ter concluído um acordo de livre-comércio, eliminando tarifas aduaneiras sobre produtos que vão de carros e equipamentos médicos até videogames.

O ministro da Economia israelense, Eli Cohen, classificou este acordo como "histórico" e destacou que é o primeiro tratado de seu país com uma nação do leste da Ásia.

Ainda não está claro quando o pacto entrará em vigor.

"A vantagem deste acordo é que a vai além dos nossos vínculos econômicos", explicou Cohen.

"Estou certo de que marcará o começo de uma nova era e de uma amizade ainda mais próxima entre Israel e Coreia" do Sul, afirmou.

A ministra sul-coreana do Comércio, Yoo Myung-hee, destacou que "espera que as empresas israelenses aproveitem ao máximo a Coreia do Sul como um trampolim para o amplo mercado asiático".

Antes da cerimônia desta quarta, o acordo tinha sido alvo de controvérsias políticas em Israel, por críticas de que o mesmo não se aplicaria a produtos procedentes das colônias israelenses na Cisjordânia ocupada.

Cohen negou que fosse verdade e garantiu que, se as empresas das colônias de alguma forma ficarem em desvantagem, seriam compensadas pelo governo, como acontece em outros acordos comerciais.