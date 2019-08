Comunicado do Business Wire :EIG Global Energy Partners

EIG Global Energy Partners ("EIG"), acionista controlador da Prumo Logística S.A. ("Prumo" ou a "empresa"), uma empresa brasileira privada que lidera o hub de infraestrutura de energia no Porto do Açu, anunciou hoje grandes desenvolvimentos na Prumo. Entre eles, a Gás Natural Açu ("GNA"), uma joint venture entre a Prumo, a BP e a Siemens, com foco no desenvolvimento e operação de projetos de energia e gás sustentáveis, satisfez as condições precedentes necessárias para atrair o financiamento do projeto anunciado anteriormente de US$ 750 milhões, liderado pela IFC, KfW e Banco Nacional de Desenvolvimento. A GNA vai aplicar os recursos do empréstimo na conclusão da construção da primeira fase de 1,3 GW do complexo de gás natural liquefeito (GNL) para geração de energia (LNG-to-Power) da GNA ("GNA I").

Além disso, o desenvolvimento da segunda fase do complexo, um projeto LNG-to-Power de 1,7 GW conhecido como GNA II, já está em andamento e os contratos de energia foram garantidos. Após a conclusão, a GNA I e a GNA II terão capacidade instalada de 3GW - o suficiente para fornecer energia para até 14 milhões de residências - tornando este o maior projeto de gás para geração de energia da América Latina. A GNA tem uma capacidade total licenciada de 6,4 GW e registrou projetos no próximo leilão de energia A-6. A GNA I e o terminal de importação de GNL deverão iniciar o comissionamento até março de 2020. Além disso, a GNA está desenvolvendo dutos offshore, instalações de processamento de gás e um terminal de exportação de líquidos para o gás do pré-sal, além de dutos onshore que conectam o Açu à rede de gasodutos. O investimento total para as duas primeiras fases do complexo de LNG-to-Power da GNA é estimado em mais de US$ 2 bilhões.

A EIG também anunciou que a Prumo nomeou três proeminentes veteranos do setor para o seu conselho administrativo. Pedro Parente, presidente do conselho da BRF e ex-presidente da Petrobras, entrou para o conselho com Ieda Gomes, ex-presidente da Comgas e BP Brasil, e Franklin Feder, presidente da InterCement Participações e ex-presidente da Alcoa América Latina.

Pedro Parente disse: "Estou ansioso para trabalhar com esta empresa incrível, a operadora do maior porto privado da América Latina. A Prumo e o Complexo do Açu representam uma infraestrutura essencial para a liberação de reservas maciças do pré-sal no Brasil e servirão como um facilitador fundamental do novo mercado de gás brasileiro ("Novo Mercado de Gás"). Como brasileiro, tenho orgulho de fazer parte deste esforço que criará um desenvolvimento social e econômico significativo para a região e o Brasil".

Carlos Tadeu Fraga, um dos maiores especialistas em petróleo e gás, com conhecimento, experiência e relacionamentos inigualáveis no setor, assumiu recentemente o papel de diretor executivo (CEO) da Prumo. Sob a liderança de Fraga, a Prumo fortaleceu a sua equipe de gestão com a recente adição de Luciana Rachid, ex-CEO da TBG, como chefe de estratégia de gás.

Carlos Tadeu Fraga disse: "É uma honra atuar como diretor executivo da Prumo e aprimorar o desenvolvimento do Porto do Açu, com sua posição exclusiva como único hub de gás privado no Brasil, que combina o gás natural liquefeito (GNL), o gás doméstico, a exportação de líquidos, 6,4 GW de licenças de energia, além de projetos industriais de consumo de gás. Tendo passado toda a minha carreira ajudando o Brasil a desenvolver as suas reservas de hidrocarbonetos, que incluem o pré-sal, eu não poderia estar mais satisfeito com a oportunidade de liderar a empresa, que é a proprietária e desenvolvedora dessa infraestrutura excelente que apoia as atividades offshore de petróleo e gás e que, consequentemente, promoverá a industrialização no Brasil".

O Açu, o maior complexo portuário do setor de energia do Brasil, também inclui um polo petrolífero, estrategicamente importante para a exportação de petróleo do pré-sal, além de processamento, mistura e armazenagem. A Açu Petróleo, uma parceria da Prumo com a OilTanking, atraiu empresas globais com liderança em petróleo e gás, incluindo a Shell, Petrobras, Galp e Equinor, como clientes de seu terminal de transbordo de petróleo altamente eficiente. É o único terminal privado na costa brasileira, com capacidade para 1,2 milhão de barris/dia e para receber navios Very Large Crude Carrier ("VLCC", grande embarcação para transporte de óleo cru). Os projetos de expansão da empresa incluem oleodutos conectados à rede e 5,5 milhões de barris de instalações de armazenamento e tratamento de óleo para atender aos crescentes volumes de exportações.

R. Blair Thomas, diretor executivo da EIG e presidente do conselho de diretores da Prumo, disse: "A EIG tem orgulho de apoiar estes projetos incríveis e estou muito feliz em dar as boas-vindas a uma nova safra de líderes talentosos do setor na diretoria e na equipe de gerenciamento. O ímpeto operacional da Prumo continua a acelerar, como exemplificado por seus fortes resultados operacionais e sua capacidade de atrair os melhores talentos do setor. Como proprietária majoritária da Prumo, a EIG está satisfeita com o sucesso dos recentes desenvolvimentos estratégicos e parcerias comerciais da Prumo e estamos ansiosos para continuar a desempenhar um papel em sua expansão dinâmica".

A Prumo é um grupo econômico multinegócios responsável pelo desenvolvimento estratégico do Porto do Açu, o único porto 100% privado do Brasil. Através das seis empresas que integram o Grupo - Porto do Açu Operações, Ferroport, Açu Petróleo, GNA, Dome e BP Prumo - a Prumo atende aos segmentos de mineração, logística portuária, energia, petróleo e gás. Entre os principais parceiros e clientes da Prumo estão o Porto de Antuérpia, BP, Siemens, Anglo American, Oiltanking, GranIHC, Shell, Petrobras, Galp, Equinor, TechnipFMC, NOV, Edison Chouest, Intermoor, Wartsila e outros líderes globais do setor. O Porto do Açu também possui acordos estratégicos com o Porto de Houston, nos EUA, e com o Porto de Guangzhou, na China.

Posicionado em mais de 50 quilômetros quadrados de terra, o complexo do Açu tem até 10 quilômetros de cais, 40% dos quais estão operacionais e até 25 metros de profundidade. Estes atributos permitem que o porto receba embarcações VLCC, que apresentam capacidade para armazenar até 2 milhões de barris de petróleo e estão entre os maiores navios do mundo. Atualmente, o complexo lida com petróleo, minério de ferro, carvão, coque metalúrgico, bauxita e gipsita, assim como cargas gerais e de projeto. Em 2017, a Zona de Processamento de Exportação do Porto do Açu ("ZPE Açu") foi criada como uma área de livre comércio, voltada para exportações com administração privada e logística de apoio industrial.

A Prumo também tem como objetivo ser líder no apoio às comunidades locais e ao meio ambiente. O Complexo do Açu emprega atualmente mais de 7.000 trabalhadores, dos quais mais de 70% são oriundos das comunidades do entorno de São João da Barra e Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro. A Prumo também abriga a reserva natural de 10.000 acres de RPPN Caruara, a maior reserva particular do Brasil dedicada ao ecossistema de restinga. Mais de 1 milhão de mudas, incluindo algumas pertencentes às espécies ameaçadas de extinção, foram produzidas e plantadas na RPPN Caruara. Além disso, a Prumo monitora 62 km de praias através de seu Programa de Monitoramento de Tartarugas Marinhas, que almeja gerar continuamente dados sobre as espécies, promovendo um melhor entendimento do comportamento e preservação dos animais.

A EIG é um importante investidor institucional para o setor de energia global, com US$ 23,3 bilhões sob gestão até 30 de junho de 2019. A EIG é especializada em investimentos privados em energia e infraestrutura relacionada à energia em base global. Durante seus 37 anos de história, a EIG investiu mais de US$ 30,8 bilhões no setor de energia através de mais de 350 projetos ou empresas em 36 países nos seis continente. Os clientes da EIG incluem muitos dos principais planos de pensão, empresas de seguros, doações, fundações e fundos soberanos nos EUA, Ásia e Europa. A EIG tem sua sede em Washington, DC, com escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Para obter informações adicionais, visite o site da EIG em www.eigpartners.com.

