Em cerimônia na Alemanha, manifestantes pedem fim do Brexit a Johnson e Merkel

Durante a passagem às tropas alemãs pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, em Berlim, ao lado da chanceler Angela Merkel, era possível ouvir populares gritando pelo fim do Brexit e segurando cartazes com conteúdo similar. O Brexit é como é conhecida a saída do Reino Unido da União Europeia (UE). A cerimônia oficial foi realizada em local fechado, protegido por grades, mas ao ar livre e, por isso, foi possível ouvir e ver as manifestações.



Johnson está na Alemanha em sua primeira visita oficial como primeiro-ministro. Ele tenta obter de Merkel apoio para evitar o backstop, o mecanismo que cria automaticamente uma transição aduaneira temporária na ilha da Irlanda, que reúne a Irlanda do Norte e a República da Irlanda em um caso de um Brexit sem acordo entre as partes.



Apesar de os dois estarem sorrindo o tempo todo na cerimônia a apresentarem descontração, a relação de saída do Reino Unido é algo que vem incomodando os demais membros da UE. A imprensa britânica adiantou hoje que Merkel deverá ser amigável com o colega britânico, mas manter a posição firme e favorável para o backstop. Johnson defende que ele seja retirado do acordo e este é o ponto mais polêmico as discussões entre as partes.