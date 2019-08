Não avalio cortar impostos neste momento, diz Trump a repórteres

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que "não avalia" neste momento um corte de impostos. A declaração foi feita em conversa a repórteres e contradiz a afirmação feita por Trump um dia antes de que membros da Casa Branca avaliam "várias" ações de redução de impostos sobre ganhos de capital, indexando-os à inflação. Hoje, Trump também disse especificamente que "não avalia" cortar impostos sobre ganhos de capital ao atrelar ganhos à inflação.



O presidente americano também voltou a fazer críticas à China. Segundo ele, o país vinha explorando os americanos há anos no comércio e em questões de propriedade intelectual e alguém precisava fazer algo a respeito. "Eu fui o escolhido" para essa tarefa, comentou.



Trump ainda tratou de uma polêmica recente com a Dinamarca, após ele demonstrar interesse em comprar a Groenlândia. O país europeu disse que não estava interessado, mas o líder americano considerou a postura da liderança local como "desrespeitosa" com ele no papel de presidente dos EUA. Trump acabou por cancelar uma viagem à Dinamarca por causa da rejeição à ideia.



O presidente americano ainda disse que seu governo avalia acabar com a cidadania americana para filhos de imigrantes.