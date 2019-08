Forças do regime sírio tomaram a cidade estratégica de Khan Sheikun nesta quarta-feira, informou o Observatório Sírio para Direitos Humanos (OSDH).

A conquista acontece dias depois de confrontos com rebeldes e jihadistas.

"As forças do regime tomaram completamente a cidade de Khan Sheikun e estão atualmente limpando as minas", informou o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.