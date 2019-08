China pode impor sanções a empresas dos EUA ligadas à venda de caças a Taiwan

A China anunciou nesta quarta-feira que pode impor sanções a empresas dos Estados Unidos ligadas à venda de US$ 8 bilhões em caças do modelo F-16V para Taiwan, em um movimento que pressiona ainda mais as relações sino-americanas.



O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Geng Shuang, afirmou que os EUA devem "parar com as vendas de armas e interações militares com Taiwan" ou "suportar todas as consequências decorrentes disso". Fonte: Associated Press.