AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2019 ATÉ QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2019

América

(+) OTTAWA (Canadá) - Secretário americano de Estado, Mike Pompeo, visita o Canadá -

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Reunião eleitoral de candidatos democratas para a eleição presidencial de 2020 - (até 24)

SALVADOR (Brasil) - Semana do Clima na América Latina (ONU+ governos + ONGs), prévia à COP-25 - (até 23)

Europa

PARIS (França) - Macron se reúne em Paris com Boris Johnson -

REINO UNIDO - Viagem transatlântica de Greta Thunberg para a Cúpula do Clima da ONU e COP25 - (até 30)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Greves convocadas pelo pessoal da Ryanair - (até 23)

GENEBRA (Suíça) - Conferência da ONU CITES sobre espécies ameaçadas - (até 28)

HENDAYA (França) - Movimento contra-cúpula e "ações de desobediência pacífica" antes da reunião do G7 - (até 23)

COLÔNIA (Alemanha) - Salão do Videogame Gamescom - (até 24)

(+) PRISTINA (Kosovo) - Legisladores do Kosovo votam em dissolução do parlamento para novas eleições -

WOLFSBURGO (Alemanha) - Volkswagen apresenta sua nova identidade corporativa antes do Salão de Frankfurt - 06H00

KIEV (Ucrânia) - Demonstração de ativistas antivacinas para permitir que seus filhos frequentem a escola - 07H00

(+) HAIA (Holanda) - Mark Rutte recebe Angela Merkel para conversas sobre o clima - 07H45

PARIS (França) - 25º aniversário do genocídio de Ruanda - (até 17 de Novembro)

(+) Athens (Grécia) - Abertura de exposição sobre Picasso e antiguidades - (até 20 de Outubro)

SARAJEVO (Bósnia-Herzegovina) - Festival de Cinema de Sarajevo - (até 23)

Oriente Médio e África do Norte

(+) DOHA (Catar) - Nova rodada de negociações entre EUA e Talibã -

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Premier Li Keqiang se reúne com chanceleres japonês e sul-coreano - 01H00

PEQUIM (China) - Conferência mundial de robôs - (até 25)

PEQUIM (China) - Conferência de Pequim sobre cibersegurança - (até 23)

SEXTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2019

Europa

TALLINN (Estônia) - 30º aniversário da mais longa cadeia humana formada por estonianos, letões e lituanos contra a URSS -

(+) MURMANSK (Rússia) - Primeira barcaça flutuante nuclear do mundo parte para o Extremo Oriente russo - 07H30

MOSCOU (Rússia) - 80.º aniversário da assinatura do pacto de não agressão germano-soviético -

(+) PARIS (França) - 'Dia do diálogo' com representantes do governo Macron e da sociedade civil antes do G7 -

BERLIM (Alemanha) - 20º aniversário da transferência da sede do governo federal alemão de Bonn a Berlim -

(+) PARIS (França) - Chanceler iraniano visita Paris -

OULU (Finlândia) - Campeonato Mundial de Air Guitar - 18H30 (até 24)

África

(+) BANGUI (República Centro-Africana) - Reunião de acompanhamento dos grupos armados pelo governo sobre o acordo de paz de 6 de fevereiro -

SÁBADO, 24 DE AGOSTO DE 2019

Europa

BIARRITZ (França) - Cúpula do G7 - (até 26)

DRESDEN (Alemanha) - Manifestação contra o racismo em reduto da extrema direita alemã - 10H00

(+) MILFORD HAVEN (Reino Unido) - Um mês desde que Boris Johnson assumiu o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido -

Ásia-Pacífico

(+) BANGCOC (Tailândia) - Fechamento do restaurante do chef indiano Gaggan, o quarto melhor restaurante do mundo -

DOMINGO, 25 DE AGOSTO DE 2019

Europa

(*) PARIS (França) - Celebrações pelos 75 anos da Libertação de Paris - 08H00

VARSÓVIA (Polónia) - Protestos contra abusos sexuais cometidos pelos padres católicos -

LONDRES (Reino Unido) - Carnaval de Notting Hill - (até 26)

(+) BAIONA (França) - Ativistas climáticos e anti-globalização marcham com retratos de Macron para marcar o encontro do G7 - 06H00

Ásia-Pacífico

(+) DACCA (Bangladesh) - Segundo aniversário da crise dos Rohingyas -

Esportes

(+) TÓQUIO (Japão) - Campeonato Mundial de Judô, evento de teste para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 - (até 1 de Setembro)

SEGUNDA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2019

América

(+) Newark, New Jersey (Estados Unidos) - MTV Video Music Awards -

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - 62ª Sessão Extraordinária da Corte Interamericana de Direitos Humanos - (até 6 de Setembro)

BRASÍLIA (Brasil) - Conta corrente e investimentos estrangeiros diretos (julho) -

TERÇA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2019

Mundo

(+) MUNDO - Dia Internacional de Recordação e Homenagem às Vítimas do Terrorismo -

América

(+) BRASIL - Exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos e os países da América Latina -

(+) INDIANAPOLIS (Estados Unidos) - Pompeo faz comentários na Convenção da Legião Americana -

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - Evento do partido Brexit para apresentar candidatos parlamentares em perspectiva -

QUARTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2019

América

(+) LIMA (Peru) - Nova audiência sobre a casação de Keiko Fujimori -

Europa

VENEZA (Itália) - 76o. Festival de Veneza - (até 7 de Setembro)

BAIKONUR (Cazaquistão) - 20º aniversário do retorno da última tripulação da Estação Espacial Mir -

(+) BUÑOL (Espanha) - Festival anual da 'Tomatina' - 07H00

África

(+) CARTUM (Sudão) - Gabinete de transição do Sudão é nomeado -

QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2019

Europa

(+) KIEV (Ucrânia) - Primeira sessão do novo parlamento, possível nomeação do novo primeiro-ministro -

(+) PYONGYANG (Coreia do Norte) - Segunda sessão da Assembleia Popular Suprema -