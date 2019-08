Vários feridos em ataque durante filmagem de videoclipe do rapper francês Booba

Um grupo com armas de fogo e tacos de beisebol feriu várias pessoas durante as filmagens de um videoclipe do polêmico rapper francês Booba, informou nesta quarta-feira à AFP uma fonte policial.

Cerca de 15 pessoas participaram do ataque que ocorreu pouco antes das 22h00 GMT (19h00 de Brasília) de terça-feira no subúrbio parisiense de Aulnay-sous-Bois, disse a fonte, confirmando informações anunciadas pela rádio Europe 1.

Uma das vítimas recebeu um tiro na coxa, mas sua vida não está em perigo, segundo a fonte, que acrescentou que Booba não estava no local no momento do ataque.

O músico, de 42 anos e um dos maiores astros do rap na França, protagonizou no ano passado um escândalo com o rapper Kaaris, seu grande rival, no aeroporto parisiense de Orly. Ambos passaram um mês na prisão e tiveram que pagar uma multa de 50.000 euros cada.

Booba e Kaaris, de 39 anos, marcaram então um encontro na Suíça para um combate de artes marciais para resolver suas diferenças. Mas as autoridades anunciaram em 16 de agosto que haviam retirado a autorização inicialmente concedida para a realização do evento.

Kaaris, de origem marfinense, prometeu que beberia o sangue de seu rival, ao que Booba respondeu: "Vou te matar a golpes".