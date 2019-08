Comunicado do Business Wire :AnitaB.org

A organização global sem fins lucrativos AnitaB.org anunciou hoje que, com suas recentes novas contratações, completou a formação de sua equipe executiva que atua para atingir a ambiciosa meta de equidade interseccional de 50/50 no setor de tecnologia até 2025. Três novos contratados passam a integrar seu comitê executivo para ajudar a organização a concretizar sua missão: Kety Maria Esquivel como vice-presidente de marketing e comunicação; Robert G. Read como vice-presidente de desenvolvimento de negócios e sucesso de parcerias; e Victoria Hughes como vice-presidente de pessoas e cultura.

Os três novos nomeados comporão a equipe de liderança da diretora executiva e presidente Brenda Darden Wilkerson à medida que a organização sem fins lucrativos de mulheres da área de tecnologia busca ampliar seu alcance global e seguir melhorando sua lista de programas AnitaB.org/365, que ajudam mulheres e comunidades sub-representadas a terem mais acesso ao mercado e oportunidades de carreira no setor de tecnologia.

Esquivel foi contratada para liderar mundialmente a equipe de marketing e proporciona mais de duas décadas de experiência global em marketing e comunicação. Antes de integrar a AnitaB.org, Esquivel comandava as iniciativas de marketing e comunicação de importantes agências, empresas e instituições sem fins lucrativos no mundo todo, atuando mais recentemente como vice-presidente executiva da Edelman, onde liderava as equipes de consumidor, tecnologia e turismo. Read ficará no comando das equipes de desenvolvimento de negócios e parcerias da AnitaB.org, proporcionando mais de 20 anos de experiência global na maximização de parcerias e promoção de soluções tecnológicas de mídia e entretenimento em seu novo cargo. Antes de ingressar na AnitaB.org, Read atuava como vice-presidente sênior da Universal Pictures em Los Angeles, onde gerenciava a distribuição de conteúdo de filmes e programas de televisão para todo o mundo. Hughes passa a integrar a organização para liderar a equipe global de recursos humanos (RH). Com mais de 20 anos de experiência em RH, Hughes tem como foco o desenvolvimento de uma excelente cultura. Anteriormente, Hughes era chefe de gestão de talentos da Delta Dental of California e chefe de soluções de talentos da Kaiser Permanente.

"Precisamos dos líderes mais ambiciosos, inventivos e diversos para concretizarmos nossa meta global de equidade interseccional 50/50 no setor de tecnologia até 2025", declarou Wilkerson. "As trajetórias únicas e a experiência combinada oferecidas por essas 11 pessoas é formidável. Trata-se de uma equipe extremamente poderosa que não só promoverá as mudanças necessárias para a AnitaB.org, como também liderará e inspirará nossos parceiros, clientes e o setor de tecnologia de modo holístico para atingir excelentes resultados."

Os novos contratados unem-se a um inovador grupo de líderes que Brenda Darden Wilkerson se esforçou para compor desde que entrou para a organização em 2017. Ela mesma uma pioneira, Brenda fundou o programa Computer Science for All original, desenvolvendo aulas de ciência da computação no programa curricular de todos os estudantes das Escolas Públicas de Chicago, o que serviu de inspiração para as iniciativas CS4All da administração Obama. Compõem a equipe executiva da AnitaB.org:

-- Dra. Jacqueline Bouvier Copeland, diretora de operações, uma premiada executiva global na área de impacto social que dedicou seus 30 anos de carreira para desenvolver organizações de alto impacto que promovam os direitos humanos e a equidade. Formada como antropóloga cultural e projetista urbana, ela já foi reconhecida como HistoryMaker pelo Congresso dos Estados Unidos por sua liderança e pela criação do projeto inicial para a iniciativa My Brother's Keeper, adotada pelo presidente Obama.

-- Ylonda Davis, vice-presidente de eventos globais e experiência do cliente, uma especialista em eventos globais que liderou atividades de gestão de eventos estratégicos, marketing de clientes, relacionamentos com usuários finais, marketing de parceiros e gestão de fornecedores para empresas que compõem a lista Fortune 200, entre elas, Apple, Intel, Symantec, VMware e Marketo.

-- Michelle Flatt, vice-presidente de programas, grande líder com base na área de educação que atua como professora de inglês, líder distrital e, mais recentemente, diretora de uma escola de ensino médio. Seu trabalho no campo educacional se dedica a combater a desigualdade que atormenta comunidades de pessoas não brancas.

-- Maggie Inbamuthiah, diretora administrativa interina para a Índia, uma empreendedora que proporciona profunda experiência em tecnologia, tendo trabalhado em diferentes departamentos, entre eles, visão e estratégia, implementações de clientes, operações, desenvolvimento de negócios e marketing.

-- Mary Kempski, diretora de informação, uma experiente líder na área técnica que lidera operações de negócios, infraestrutura, melhoria de processos e implementação de aplicações na AnitaB.org há mais de três anos e é responsável pela visão estratégica e a execução de sistemas escaláveis e soluções tecnológicas.

-- Jo Anne Lee, diretora financeira, uma experiente líder financeira que vem atuando na supervisão financeira de divisões de unidades de negócios globais e proporciona uma compreensão única de empresas estabelecidas e também ambientes ágeis de startups.

-- Dra. Stephanie Rodriguez, vice-presidente de política e engajamento, uma imunologista de formação que encontrou seu caminho na política e na defesa da educação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM), realizando durante anos a divulgação entre a comunidade STEM e atuando como AAAS Science & Technology Policy Fellow da National Science Foundation.

-- DaWana Williamson, líder de inovação, uma engenheira que se tornou executiva de operações da organização sem fins lucrativos, com capacidade comprovada para liderar, inovar e escalar com sucesso programas e serviços em ambientes de elevado crescimento.

A organização realizará a edição anual de seu evento Grace Hopper Celebration (GHC) - o maior encontro mundial de tecnólogas - de 1.º a 4 de outubro na cidade de Orlando, que atrairá mais de 25 mil tecnólogos, em sua maioria mulheres, provenientes de mais de 50 países.

A AnitaB.org é um empreendimento social sem fins lucrativos que tem o compromisso de ampliar a representação de tecnólogas no mercado de trabalho global. A AnitaB.org se envolve com dezenas de milhares de mulheres e importantes organizações de todo o mundo para desenvolver culturas de ambientes de trabalho diversos e inclusivos. Fundada em 1997 por nossa homônima, a visionária cientista da computação Anita Borg, e seu cofundador e colega cientista da computação Telle Whitney, nossa organização trabalha na busca de um futuro em que as equipes que criam tecnologia se espelhem nas pessoas e sociedades para as quais trabalham.

