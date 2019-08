A Suprema Corte do estado australiano de Victoria rejeitou nesta quarta-feira o recurso apresentado pelo cardeal George Pell contra sua condenação por agressão sexual de menores, mantendo assim o ex-número três do Vaticano na prisão.

"Seguirá cumprindo sua condenação de seis anos de cárcere", disse a presidente do tribunal, Anne Ferguson, recusando as objeções dos advogados do ex-arcebispo de Melbourne e Sidney, de 78 anos de idade.